Дональд Трамп "проехался" по Илону Маску, раскритиковав в своей соцсети Truth Social

Илона Маска часто называли другом Дональда Трампа. Во время президентства последнего Маск занимал место среди советников тогдашнего главы Белого дома, но покинул его из-за разногласий в вопросах климата. Судя по всему, теперь они враги.

Дональд Трамп запустил новую соцсеть Truth Social после того, как его фактически выгнали из всех крупнейших соцсетей – Twitter, Facebook, YouTube. Там он воспользовался возможностью выразить свою злобу на бывшего соратника, недавно объявившего себя республиканцем.

Интересно Инвесторы "просто кричат и рыдают" в Telegram-чате на фоне падения рынка криптовалют

Скандал в Truth Social

В серии постов экс-президент атаковал основателя Tesla и SpaceX со всех сторон.

Когда Илон Маск пришел в Белый дом с просьбой помочь мне во всех его многочисленных субсидированных проектах, будь то электромобили, которые ездят недостаточно долго, автомобили без водителя, попадающие в аварии, или космические корабли в никуда, которые без субсидий ничего бі не стоили, он говорил мне, какой большой поклонник Трампа и республиканец; я мог бы сказать: "Упади на колени и умоляй" – и он бы это сделал,

– пишет Трамп.

Эти слова были написаны через несколько дней после того, как Трамп назвал Маска "плохим артистом" на митинге Сары Пэйлин в Анкоридже, штат Аляска, и обвинил во лжи. Дело в том, что Маск якобы уверял бывшего президента, что в 2016 году голосовал именно за него, однако потом публично заявил, что никогда не отдавал свой голос за республиканцев.

Пользователь Twitter Эшли Ванс опубликовала скриншот из Truth Social, на котором видна публикация Трампа:

Маск отвечает

В ответ на обвинения Маск опубликовал два твита.