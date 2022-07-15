Дональд Трамп "проехался" по Илону Маску, раскритиковав в своей соцсети Truth Social
Источник:Futurism
Илона Маска часто называли другом Дональда Трампа. Во время президентства последнего Маск занимал место среди советников тогдашнего главы Белого дома, но покинул его из-за разногласий в вопросах климата. Судя по всему, теперь они враги.
Дональд Трамп запустил новую соцсеть Truth Social после того, как его фактически выгнали из всех крупнейших соцсетей – Twitter, Facebook, YouTube. Там он воспользовался возможностью выразить свою злобу на бывшего соратника, недавно объявившего себя республиканцем.
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Скандал в Truth Social
В серии постов экс-президент атаковал основателя Tesla и SpaceX со всех сторон.
Когда Илон Маск пришел в Белый дом с просьбой помочь мне во всех его многочисленных субсидированных проектах, будь то электромобили, которые ездят недостаточно долго, автомобили без водителя, попадающие в аварии, или космические корабли в никуда, которые без субсидий ничего бі не стоили, он говорил мне, какой большой поклонник Трампа и республиканец; я мог бы сказать: "Упади на колени и умоляй" – и он бы это сделал,
– пишет Трамп.
Пользователь Twitter Эшли Ванс опубликовала скриншот из Truth Social, на котором видна публикация Трампа:
Маск отвечает
В ответ на обвинения Маск опубликовал два твита.
- Первый только с одной надписью "Lmaooo", которая означает "дико смеюсь" (laughing my ass off – смеюсь так, что отваливается задница).
- Второй – гиф-файл с персонажем мультфильма "Симпсоны".