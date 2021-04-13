Компании планировали запустить сервис по доставке пиццы на территории Хьюстона с помощью автономных роботов еще в 2019 году, но на подготовку проекта пошло гораздо больше времени, чем предполагалось изначально.

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Доставка пиццы автономными грузовиками

Перед запуском проекта перед компаниями встала цель должным образом протестировать сервис доставки, чтобы получить разрешение. Соответствующее согласие от Национального управления безопасности движения на трассах министерства транспорта США (NHTSA) компании получили в феврале 2020 года.

Nuro стала первой компанией, которой власти Калифорнии выдали разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

Развитие стартапа

Недавно Nuro получила 500 миллионов долларов инвестиций, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 5 миллиардов долларов. Часть этой суммы была выделена Woven Capital, инвестиционным подразделением дочерней компании Toyota Motor Corp.

Где будет работать беспилотная доставка Domino`s

Сначала новый сервис будет осуществлять доставку из торговой точки Domino's в Хьюстоне, после чего расширит зону обслуживания клиентов во многих других местах в рамках долгосрочного партнерства. Об этом сообщил глава отдела партнерских отношений Nuro Козимо Лейпольд.



Доставка Domino`s начала работу в Хьюстоне (Техас, США) / Скриншот

Nuro уже предоставляет услуги ритейлерам Kroger Co, Walmart Inc. и CVS Health Corp по доставке продуктов и лекарств. По словам Лейпольда, еженедельный объем поставок почти утроился за первые три месяца пандемии.