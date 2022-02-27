Домены. UA переехали в Европу

27 февраля 2022 , 10:28
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Источник:

страница Hostmaster в фейсбуке

Компания Hostmaster сообщила о переносе сервера. UA, которые обеспечивают работоспособность домена, в страны Европы. До этого все серверы были расположены в Киеве.

Hostmaster также приняла дополнительные меры с целью защиты других публичных доменов В. UA, среди которых и Домены gov.ua, на которых сосредоточены органы государственной власти Украины. Для этого подключили облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы.

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Дополнительная защита украинского интернет

Также для лучшей защиты публичных доменов com.ua и kiev.ua. Hostmaster применила защиту Cloudflare DNS firewall.

Вместе с тем Hostmaster поблагодарила доменным реестрам и интернет-компаниям из разных стран за предложенную помощь.

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Автор: Михайло Года