Hostmaster также приняла дополнительные меры с целью защиты других публичных доменов В. UA, среди которых и Домены gov.ua, на которых сосредоточены органы государственной власти Украины. Для этого подключили облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы.

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Дополнительная защита украинского интернет

Также для лучшей защиты публичных доменов com.ua и kiev.ua. Hostmaster применила защиту Cloudflare DNS firewall.

Вместе с тем Hostmaster поблагодарила доменным реестрам и интернет-компаниям из разных стран за предложенную помощь.

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