Hostmaster также приняла дополнительные меры с целью защиты других публичных доменов В. UA, среди которых и Домены gov.ua, на которых сосредоточены органы государственной власти Украины. Для этого подключили облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы.
Важно "Мы решили провести операцию специально для вас" – хакеры Anonymous обратились к Путину
Дополнительная защита украинского интернет
Также для лучшей защиты публичных доменов com.ua и kiev.ua. Hostmaster применила защиту Cloudflare DNS firewall.
Вместе с тем Hostmaster поблагодарила доменным реестрам и интернет-компаниям из разных стран за предложенную помощь.
Михаил Федоров обратился за помощью к мировым компаниям
- Исполнительного директора компании Apple Тима Кука – Федоров призвал поддержать санкции США и запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам.
- YouTube – попросил заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые называют украинцев "нациками и наркоманами", врут и пропагандируют войну.
- Meta призвал заблокировать Facebook и Instagram.
- Netflix-высказал просьбу о блокировке сервиса в России.
- Основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска – попросил как можно скорее предоставить Украине станции Starlink и доступ к спутниковому интернету. Кроме того, призвал обратиться к России, поскольку немало россиян, которые способны думать, уважают бизнесмена. Маск уже ответил Федорову и подчеркнул, что Starlink уже работает в Украине, а терминалы в пути.