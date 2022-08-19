Как пишут источники, кролики принадлежат местным детям из города Амерсфорт. Вероятно, они выпустили их в сад для прогулки, но что-то пошло не так.

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Что известно

Последующие раскопки продолжались всю ночь и вызвали большое волнение в окрестностях, особенно когда нашли человеческий череп.

Вскоре мы услышали, что они обнаружили череп с прикрепленной челюстной костью. На зубах не было пломб,

– говорит изданию AD один из соседей, утверждающий, что видел фотогорафии полиции.

Анализ костей показал, что они датируются периодом между 1880 и 1900 годами. Неясно, кому принадлежали эти остатки. Нидерландский институт судебной экспертизы NFI теперь расследует, как останки трех человек оказались в саду.

Другой случай

Это не единственная история, приводимая источниками. Этим летом заголовки британских изданий писали о местной бабушке, живущей неподалеку от церковного кладбища. Однажды она "в истерике" позвала свою дочь, потому что обнаружила в своем саду человеческий череп.

Оказалось, что во всем виноваты барсуки, которые разрыли могилы и вынули останки людей. Череп был только началом ужасов 88-летней женщины, ведь вскоре стали появляться другие кости: бедренные, челюстные, еще больше черепов.

Полиция в какой-то момент даже принялась рассматривать сад как место преступления, оградив его от посторонних посетителей, однако, как можно понять, барсуков в тюрьму не упрячешь.