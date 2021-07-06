Что объединяет 3D-принтер и школу в Африке

В африканской стране Малави существует острая проблема нехватки школ. Построение качественных школ и классных комнат требует специалистов и строительных материалов. Компания 14Trees решила эту проблему, используя современные технологии в области 3D-принтеринга.

3D-принтеринг может стать панацеей для бедных районов Африки, так как это позволит быстро и дешево строить сооружения. Это и доказала компания 14Trees, построив в поселке Калонга первую в мире школу, напечатанную на 3D-принтере. Используя большой экструдер для формирования стен, удалось возвести сооружение за рекордные 18 часов. После этого квалифицированные рабочие добавили последние штрихи: окна, двери, кровлю и другую разнообразную фурнитуру.

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Построение школы на 3D-принтере: смотреть видео онлайн

Что известно об инновационном проекте

14Trees – это дочернее предприятие британской CDC Group и международной строительной компании LafargeHolcim, которая стремится помочь решить проблему нехватки жилья в Африке.

Применив новейшие технологии 3D-принтеринга, 14Trees удалось построить первую школу в рекордные сроки. Ранее компания напечатала дом за 12 часов. Такой подход может значительно сократить время строительства и его воздействие на окружающую среду. В CDC Group утверждают, что этот метод снижает воздействие на окружающую среду при строительстве новых зданий на 50%.

В то же время в 14trees уверены, что смогут обеспечить потребность страны в новых школах за 10 лет с нынешней технологией печати зданий. Если бы в Малави использовали классические методы строительства, то понадобилось бы 70 лет на построение всех необходимых для страны школ.

После завершения строительства первой в мире школы, напечатанной на 3D-принтере, в Малави, 14Trees будет использовать это как доказательство жизнеспособности концепции в последующих проектах в Кении и Зимбабве. Следующая такая школа будет построена на Мадагаскаре до конца 2021 года.