Это будет первый планшет Google с 2018 года. Последним таким гаджетом, хотя и в несколько ином формфакторе, был Pixel Slate, работавший под управлением Chrome OS и имевший съемную клавиатуру. Новый Pixel перейдет на Android.

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Планшет Pixel

Как и смартфоны, он будет работать на чипе Google Tensor и станет "отличным дополнением к смартфону Pixel".

Планшет получит специальную версию Android 12L , которая разрабатывается специально для устройств с большими экранами.

Зрительно планшет не может похвастаться чем-то необычным и оригинальным. Рамки достаточно широкие, да и тонкое устройство тоже не кажется.

Подробный обзор элементов дизайна планшета от Google: видео

Компания заявляет, что камера в новом планшете будет "как в смартфонах". Однако на рендерах отсутствует модуль вспышки , а это может сказаться на качестве фотографий.



Планшет от Google не имеет вспышки / Фото Google

Проводивший презентацию год Остерло назвал планшет "самым умным в мире". Похоже, в Google говорили и о смартфонах с собственными процессорами Tensor, ведь последние имеют разнообразные функции для работы с искусственным интеллектом, обработки языка, изображений и прочее.

Кроме того, он подтвердил, что планшет будет иметь большой экран и будет представлен в сегменте премиум – это значит, что он будет конкурировать с лучшими планшетами Android.

Вероятно, компания применит другое название – не просто Pixel, как его называют сейчас – потому что тогда при упоминаниях о гаджете его можно будет легко спутать со смартфонами. К примеру, он может называться Pixel Tab.

Что касается цены, то об этом Google ничего не сказала, ведь до выхода остается очень много времени, а цены на комплектующие меняются очень часто и быстро.

Точную дату выхода не называют, но произойдет это только в 2023 году.