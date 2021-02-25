Флагманский смартфон Xiaomi Ми 11 презентовали в Украине. Это первый смартфон, работающий на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888.

Новинка получила тройную основную камеру с главным датчиком на 108 Мп, а также кинематографический звук и беспроводную зарядку 50 Вт.

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Характеристики

Основная камера Mi 11 состоит из 3 модулей:

главный сенсор на 108 Мп

ультраширокоугольный на 13 Мп,

5 Мп телемакрообъектив.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Стоит отметить режим Ultra Night Video поможет снимать в экстремальной темноте.

Mi 11 также предлагает управление съемкой на студийном уровне с возможностью записи видео HDR10+ и новый режим Pro-таймлапс.

Смартфон оснащен 6.81-дюймовым DotDisplay с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц.

Еще одно преимущество Mi 11-стереодинамики Harman Kardon Mi 11, обеспечивающей хороший кинематографический звук.

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Как уже было упомянуто, Mi 11 стал первым смартфоном в мире, в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 в паре с графическим процессором Adreno 660 и Qualcomm AI Engine 6-го поколения. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч.

Цена

Mi 11 поступит в продажу в Украине в начале марта. Он будет доступен в двух цветовых вариантах – Midnight Grey и Horizon Blue.