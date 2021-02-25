Долгожданный флагман Xiaomi Mi 11 презентовали в Украине
Флагманский смартфон Xiaomi Ми 11 презентовали в Украине. Это первый смартфон, работающий на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888.
Источник:24 канал
Новинка получила тройную основную камеру с главным датчиком на 108 Мп, а также кинематографический звук и беспроводную зарядку 50 Вт.
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Характеристики
Основная камера Mi 11 состоит из 3 модулей:
- главный сенсор на 108 Мп
- ультраширокоугольный на 13 Мп,
- 5 Мп телемакрообъектив.
Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.
Стоит отметить режим Ultra Night Video поможет снимать в экстремальной темноте.
Mi 11 также предлагает управление съемкой на студийном уровне с возможностью записи видео HDR10+ и новый режим Pro-таймлапс.
Смартфон оснащен 6.81-дюймовым DotDisplay с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц.
Еще одно преимущество Mi 11-стереодинамики Harman Kardon Mi 11, обеспечивающей хороший кинематографический звук.
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Как уже было упомянуто, Mi 11 стал первым смартфоном в мире, в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 в паре с графическим процессором Adreno 660 и Qualcomm AI Engine 6-го поколения. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч.
Цена
Mi 11 поступит в продажу в Украине в начале марта. Он будет доступен в двух цветовых вариантах – Midnight Grey и Horizon Blue.
- Конфигурация памяти на 8 ГБ + 128 ГБ стоит 24 999 гривен.
- Версия с ГБ + 256 ГБ памяти оценена на украинском рынке в 26 999 гривен.
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