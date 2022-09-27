Как становится ясно из документов, раб предстал перед судом из-за занятия магией. Самое интересное, что к инквизиции обратились обиженные клиенты, посетовав на неэффективность его магических практик.

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Документы раскрывают историю

Селлем бин аль-Шейх Мансур, так звали подсудимого, оказывал услуги лавочникам, плотникам, сапожникам и рыцарям. Те надеялись, что его магия вылечит болезни, найдет любовь и богатство. Однако произошло не так, как хотелось, и все они впоследствии добровольно предстали перед офисом римской инквизиции на Мальте весной и в начале лета 1605 года, чтобы признаться, что они наняли Селлема.

Мужчину обвиняли в применении разных видов магии.

Витторио Кассар, архитектор и слуга Рыцарей Святого Иоанна, правивших островом в то время, утверждал, что Селлем научил его форме гадания под названием геомантия , которая предполагала рисование точек в случайных узорах, а затем интерпретацию результатов.

, которая предполагала рисование точек в случайных узорах, а затем интерпретацию результатов. Касар также передал инквизиторам трактат, который, как он утверждал, написал под руководством Селлема. Он утверждал, что тот предложил научить его магии, называемой латынью reuchania – она якобы предполагала вызов демонов .

. Более поздние свидетели, такие как французский рыцарь ордена Святого Иоанна Пьетро Ла Ре, сказали, что Селлем вызвал для него демонов и читал заклинания из магической книги.

В конце концов Селлем признался, что практикует исцеление и любит творить магию для некоторых клиентов, хотя он также сказал, что на самом деле не знает магии, а его заклинания были "шутками" или "подделками", которые он придумывал, чтобы заработать деньги на доверчивых христианах.

Он признался, что учил Кассара геомантии, и сказал инквизиции, что научился астрологии и геомантии от своего отца в Каире. Однако неоднократно отрицал, что у него есть магическая книга и что он знает что-то о вызове демонов. Даже когда суд поставил его лицом к лицу с обвинителями и применил пытки, он отказался признать, что использовал эти практики.

Если бы я знал это, я бы не был рабом на Мальте!

– цитируют его в документе.

Селлем был признан виновным. Его провели по городам Бирг и Валлетта, а затем на один час привязали к столбу на главной площади Валлетты. После этого он был отправлен обратно в тюрьму на неизвестный срок и исчез из исторических записей.