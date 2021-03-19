В мобильном приложении действие сейчас уже доступен ряд цифровых документов, в частности заграничный биометрический паспорт, ID-карта, водительское удостоверение и другие. И за их безопасность волноваться не стоит.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и добавил, что уже вскоре е-паспортом можно будет пользоваться во всех жизненных ситуациях – от путешествий внутри страны до регистрации брака или покупки квартиры.

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Безопасность в действии

И мы постоянно подтверждаем, что цифровые документы в "Дия" защищены гораздо больше, чем бумажные,

– сказал Федоров.

Ранее в Минцифре также объясняли, почему е-документы в "Дия" защищены. При регистрации в "Дия" пользователь устанавливает специальный код-пароль, или же может использовать сканер отпечатков пальцев.

Поэтому даже если смартфон попадет в руки мошенников, они не получат доступа к приложению и е-документам.

Также важно отметить, что "Дия" лишь отражает документы, которые есть в государственных реестрах. Информация в каналах передачи данных в зашифрованном виде. Также на некоторых этапах используют технологию двойного шифрования.

Подлинность цифрового документа можно проверить с помощью сканирования QR-кода.