Люди попали на территорию острова Новая Гвинея около 42 тысяч лет назад. Там жили множество представителей мегафауны: гигантские кенгуру, гигантские вомбаты, тилацины и, конечно, казуары. Кажется, не удивительно, что наши предки охотились на птиц, ведь те были для них прекрасным источником мяса. Но оказалось, что они их еще и выращивали. Происходило это около 18 тысяч лет назад, задолго до приручения, например, кур.

Карта региона, где проводились раскопки / Фото Proceedings of the National Academy of Sciences

Подробнее об открытии

Вероятно, древние охотники собирали яйца казуаров на поздней стадии и выращивали птиц в неволе. Это удалось обнаружить, исследуя древнюю скорлупу, которая осталась от яиц.

Хотя казуары вырастают до значительных размеров и являются несколько агрессивными, их достаточно легко приручить. Для этого нужно, чтобы человек был первым, что увидит птенец, который только что вылупился. Он будет воспринимать этого человека за свою мать.

Исследование скорлупы

Ученые использовали яйца страусов, чтобы понять ее возраст. Ученые собирали по три яйца каждый день инкубации в течение 42 дней. Затем они взяли по четыре образца по каждому из этих яиц и получили 504 образцы скорлупы. Каждый образец соответствовал определенному возрасту яйца.

Затем ученые обнаружили, чем именно на микроскопическом уровне отличается внутренняя часть скорлупы на каждом этапе развития.

После этого ученые применили эти данные, исследовав около тысячи фрагментов скорлупы яиц казуаров в возрасте от 6 до 18 тысяч лет. Фрагменты были обнаружены на местах поселений древних людей плейстоцена и голоцена.

Оказалось, что большая часть фрагментов соответствует поздней стадии развития эмбрионов. Это может означать две вещи:

Или жители древней Новой Гвинеи ели в больших количествах так называемые балуты.

Или же люди целенаправленно собирали яйца на поздних стадиях развития, чтобы выращивать казуаров.

Вероятнее всего, что верна вторая версия. Тогда древние жители Новой Гвинеи становятся народом, который первым смог приручить птиц. Выращиванием казуаров там занимаются и сегодня.