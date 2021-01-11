Эксперты профессионального портала DOU провели опрос по зарплатам украинских разработчиков ПО. Всего в нем приняли участие 10 280 специалистов. Опрос проводился в декабре 2020 года.

При этом в исследовании не учитывали зарплаты тестировщиков и других технических и нетехнических специалистов. Результаты уже доступны на портале DOU.

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Средняя зарплата

Все зарплаты указаны в долларах после уплаты налогов. Средняя зарплата разработчика в Украине составила в декабре 2 500 долларов в месяц. Это на 200 долларов больше, чем в опросе за июнь.

Самая высокая зарплата в System Architect – 5 300 долларов. А самая низкая – у начинающих уровня Intern или Trainee – 350 долларов.

В целом рост зарплат происходил практически по всем должностям. Исключением стал разве Middle Software Engineers – их зарплата не изменилась и составляет 2 000 долларов.

Team/Technical Lead – 4 300 долларов

Senior Software Engineer – 3 800 долларов

Software Engineer – 2 000 долларов

Junior Software Engineer – 800 долларов

Интересно, что 46% разработчиков владеют английским на уровне Upper-Intermediate или Advanced. При этом у начинающих с уровнем английского сложнее – выше среднего уровень английского лишь у 28% опрошенных.