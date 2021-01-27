Согласно последнему финансовому отчету корпорации Microsoft, доходы ее игрового бизнеса значительно выросли после запуска нового поколения консолей Xbox в ноябре прошлого года. За квартал, закончившийся 31 декабря 2020 года, общая выручка от игр выросла на 51 процент.

Источник: GamesIndustry, Twitter

Продажи консолей Xbox выросли на 86 процентов. Корпорация объясняет это с выпуском Xbox Series X и S 10 ноября.

Интересно В США подали иск с требованием удалить Telegram из магазина приложений Play Маркет

Рекорды игрового бизнеса Microsoft

Выручка от контента и услуг увеличилась на 40 процентов. Как считает Microsoft, это произошло благодаря росту популярности сторонних и собственных проектов и подписки Xbox Game Pass.

Генеральный директор Microsoft Наделла рассказал инвесторам компании, что число подписчиков сервиса Xbox Game Pass достигло 18 миллионов. Игровая сеть Xbox Live теперь насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц среди всех платформ.

Microsoft также продала рекордное количество Xbox Series X и S за первый месяц, а дефицит консолей сохранится как минимум до конца марта.

Аналитик Nico Partners Даниэль Ахмад отметил, что выручка от контента и услуг Xbox в этом квартале была выше, чем общий доход от Xbox за аналогичный период предыдущего года. Продажи консолей почти удвоились и теперь приносят около 31 процента от всей выручки игрового подразделения Microsoft.

Couple of quick points.



- Xbox Content and Services revenue this quarter was higher than total Xbox Gaming revenue in the same quarter last year.



- Xbox Hardware almost doubled and now accounts for ~31% of Xbox's total Gaming revenue.



Content and Services growth — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 26, 2021

Согласно подсчетам аналитика, корпорация Microsoft не отгрузила столько же консолей Xbox Series X и S, сколько Xbox One за тот же период времени. Причиной этого является замедленное производство и поставка устройств в условиях пандемии.