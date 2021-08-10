Дочерняя компания Harley-Davidson выпустит классический электровелосипед в одном экземпляре

Электровелосипед Mosh/Chopper от Serial 1 – дочернего бренда Harley-Davidson, представили в рамках 81-го ежегодного мотоциклетного ралли в Стурджисе. Мероприятие проходило в начале августа, теперь электробайк в единственном экземпляре продадут на аукционе.

Новинка – представитель линейки уникальных электровелосипедов 1-OFF, которые будут доступны в единственном экземпляре. Mosh/Chopper выставлен на аукцион 9 августа. Ставка стартовала с отметки в 6700 долларов.

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Аукцион закончится 10 августа. На момент написания новости ставка поднялась до 7 тысяч долларов.

Что известно о Mosh/Chopper

Созданием Mosh/Chopper занимались Уоррен Хейр-младший и Кендалл Лачман с JR's Fabrication and Welding. Электровелосипед отличается окраской в ​​стиле 60-х годов прошлого века.

Фото Mosh/Chopper

Электровелосипед Mosh/Chopper/Фото Serial 1

В данной модели долгую и низкое сиденье со спинкой, мощная трансмиссия и гидравлические дисковые тормоза. Serial 1 установила сюда мотор Brose немецкого производства на 250 Вт. Электровелосипед способен развивать скорость в 20 миль/ч (~ 32 км/ч).

Mosh/Chopper от Harley-Davidson: смотрите видео