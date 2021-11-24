Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin начала туристические рейсы совсем недавно – 20 июля 2021 года, в годовщину высадки американцев на Луне в 1969 году. Уже 13 октября 2021 года состоялся второй туристический полет. Третий полет не заставляет себя долго ждать – он запланирован на 9 декабря 2021 года. Как и предыдущие разы, на борту будут звездные гости.

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Так проходил второй туристический полет New Shepard: смотреть видео

Третий туристический полет New Shepard

Вероятно, для популяризации своей продукции в виде туристических суборбитальных полетов, в Blue Origin решили во время "скачков" приглашать популярных людей.

Первый полет был более демонстративный. На борту капсулы находился сам Джефф Безос с братом и член группы "Меркурий-13" Уолли Фанк. Уолли стала самым старшим человеком, побывавшим в космосе, а другой участник полета, Оливер Дамен, – самым молодым, ведь ему было 18 лет. Во время второго полета пригласили легенду научно-фантастического кино – Уильяма Шетнера, исполнившего роль Джеймса Тиберия Кирка, капитана космического корабля "Энтерпрайз" во франшизы Star Trek/

Теперь настало время третьего полета и стать его участниками пригласили сразу двух гостей: популярного телеведущего Майкла Страхана и дочь первого американского астронавта Алана Шепарда – Лору Шепард Черчли. Это довольно символический шаг, ведь именно в честь Алана назван суборбитальный корабль New Shepard.



Участники третьего полета: Лейн Бесс, Камерон Бесс, Эван Дик, Дилан Тейлор, Лаура Шепард Черчли, Майкл Страхан / Фото Blue Origin

Интересно то, что дочка все же не сможет подняться выше отца: New Shepard достигнет высоты около 105 километров, а "Меркурий-Редстоун-3" с Аланом Шепардом на борту достиг высоты 187,5 километров. Кроме того, Алана был единственным членом "первого отряда астронавтов NASA", побывавшим на Луне по программе "Аполлон".