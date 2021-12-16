До прихода в Европу наших предков ее ландшафт меняли "другие люди"

Сегодня человек активно "модифицирует" окружающий ландшафт, делая его более удобным для себя. Но оказалось, что мы, люди, точно не первопроходцы в этой области.

Ученые давно исследуют, как человек влиял на окружающий мир и экосистемы в нем. Оказалось, что наши предки еще "сидели" в Африке, когда неандертальцы уже делали все возможное, чтобы сделать жизнь для себя максимально комфортной.

Читайте на сайте Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества 3 поколения революционных складных смартфонов Samsung



Раскопки стоянки неандертальцев / Фото Leiden University

Подробнее о подстройке экосистемы и ландшафта

Около 150 тысяч лет назад ледники отступили, а климат в Европе стал более мягким. Вскоре на территории современной Германии в Neumark-Nord появились неандертальцы. Тогда этот регион наполнился лесными массивами, а среди них были разбросаны озера. Там жили многочисленные виды животных: лошади, гиены, медведи, древние слоны, львы, носороги, крупный рогатый скот и многие другие.

Около 125 тысяч лет тому назад лесные массивы исчезают. Сначала ученые не были уверены, что стало причиной тому – возможно, "люди" пришли на эту землю уже тогда, когда леса исчезли. Но дальнейшие исследования стоянок "параллельного человечества" свидетельствуют с высокой вероятностью, что именно неандертальцы уничтожили леса, используя наиболее эффективное "оружие" – огонь. Более того, наши "родственники" поддерживали такое состояние ландшафта еще около 2 тысяч лет, не давая большим массивам деревьев укорениться.

Параллельно ученые исследовали подобные регионы, где свидетельств проживания неандертальцев не было обнаружено – там леса продолжали существовать.