Трудно представить, что может быть более токсичным, чем Россия. Но именно там планируется определить список контента, который будут официально считать вредным.

Реестр токсичного контента в интернете, судя по всему, сейчас не предложение, а конкретный план. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Игорь Ашманов заявил, что работу хотят завершить до конца 2022 года.

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Какой контент является токсичным в России

Автор идеи считает токсичными материалы о:

Радикальном феминизме,

Чайлдфри (идеология, характеризующаяся принципиальным нежеланием иметь детей несмотря на такую возможность. Также иногда употребляется термин "сознательная бездетность").

ЛГБТ,

Насилии и другом.

Я рассчитываю, что это будет волонтерский проект, в котором каждой веткой будут заниматься те, кто этим профессионально занимается.

– говорит Ашманов.

Рашистский чиновник отметил, что из волонтеров будет сформирован экспертный совет, который получит соответствующие материально-технические средства для своей работы. "Я надеюсь, что этот проект разовьется, за этот год мы его запустим", – добавляет Ашманов.

В начале 2022 года президент террористического формирования под названием "Россия" Путин распорядился рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента с целью "защиты несовершеннолетних" и при необходимости принять соответствующие меры поддержки. Сегодня токсичным в России могут счесть что угодно. Различные политики в разное время предпринимали попытки запретить компьютерные игры, аниме, отдельную музыку, общественные движения, идеологии и прочее. Будет ли предусмотрена какая-либо ответственность за токсичный контент, пока неясно.