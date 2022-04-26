Реестр токсичного контента в интернете, судя по всему, сейчас не предложение, а конкретный план. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Игорь Ашманов заявил, что работу хотят завершить до конца 2022 года.
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Какой контент является токсичным в России
Автор идеи считает токсичными материалы о:
- Радикальном феминизме,
- Чайлдфри (идеология, характеризующаяся принципиальным нежеланием иметь детей несмотря на такую возможность. Также иногда употребляется термин "сознательная бездетность").
- ЛГБТ,
- Насилии и другом.
Я рассчитываю, что это будет волонтерский проект, в котором каждой веткой будут заниматься те, кто этим профессионально занимается.
– говорит Ашманов.
Рашистский чиновник отметил, что из волонтеров будет сформирован экспертный совет, который получит соответствующие материально-технические средства для своей работы. "Я надеюсь, что этот проект разовьется, за этот год мы его запустим", – добавляет Ашманов.