Ученые нашли революционный рецепт сверхпроводника в ДНК

Исследователям из США удалось справиться со, казалось бы, непреодолимым препятствием на пути создания прорывного материала для электроники нового поколения. С его помощью можно будет создавать сверхпроводники, работающие при комнатной температуре, по рецепту 50-летней давности.

Сверхпроводники – материал с нулевым электрическим сопротивлением. Они не теряют энергию и не нагреваются в отличие от современных средств передачи электрического тока. Однако сверхпроводники имеют очень ограниченные технические условия и не могут работать при комнатной температуре.

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Появление сверхпроводников, которые можно было бы использовать при комнатной температуре, привело бы к созданию сверхбыстрых компьютеров и сверхскоростных поездов, уменьшению размеров электронных устройств и общему сокращению расхода электроэнергии.

Рецепт в возрасте 50 лет

Один из таких сверхпроводников был предложен более 50 лет назад физиком Уильямом Литтлом. Ученые десятки лет потратили на то, чтобы заставить его работать, но даже после подтверждения жизнеспособности идеи они не могли преодолеть возникшие трудности. До недавнего времени.

Один из способов осуществления идеи Литтла – это модификация решетки углеродных нанотрубок, требующая высокой точности контроля химических реакций. Команда исследователей из Университета Вирджинии увидела решение в ДНК, генетическом материале, содержащем инструкции для живых клеток. Такой же подход ученые применили для поразительно точного структурного проектирования на уровне отдельных молекул. В результате у них получилась решетка корректно расположенных углеродных нанотрубок.

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Решетки, созданные по замыслу Литтла, еще не тестировали на сверхпроводимость, но она, по крайней мере, демонстрирует осуществимость концепции и имеет большой потенциал для будущего, считают исследователи. Они убеждены, что созданный ими метод будет широко применяться, особенно в физике. Но также он подтверждает возможность производства сверхпроводника Литтла, работающего при комнатной температуре.