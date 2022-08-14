Гарвардский профессор пытается достать со дна океана древнюю технику инопланетян

Профессор астрофизики Ави Леб, ранее работавший на кафедре астрономии в Гарварде, планирует выловить из океана загадочный метеорит. По его мнению, это может быть куском технологии инопланетной цивилизации. Но не стоит сразу швырять в профессора камнями, у него есть свои аргументы и к ним следует прислушиваться.

Леб хочет получить фрагмент межзвездного метеора, который, по его словам, упал на Землю в 2014 году после того, как он прибыл из-за пределов нашей Солнечной системы. В 2019 году Леб и один из его учеников, Амир Сирадж, опубликовали в arXiv еще не рецензированную статью, в которой говорилось, что метеор должен быть сделан из материала, прочнее железа, чтобы выдержать свое путешествие, а в 2021 году Леб объявил о намерении. поднять объект со дна океана.

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Творение далекой инопланетной цивилизации!

Стоит заметить, что Леб не снискал себе славы безумного ученого, а является уважаемым специалистом в своей сфере. Например, сейчас он является членом консультативного комитета Белого дома по науке и технологиям.

В конце концов, было бы чрезвычайно увлекательно найти инопланетные технологии из другой солнечной системы, хотя вероятность такова крайне мала. В то же время, стоит отметить, что это далеко не обычный метеорит, а межзвездный объект и достать и исследовать хотя бы крошечные его части будет очень интересно и бесспорно полезно для науки.

Что известно об объекте

Ранее Space.com сообщил, что протяженность объекта составляет всего 0,4 метра и он разбился почти в 320 километрах от северного побережья одного из отдаленных островов Папуа-Новой Гвинеи.



Место падения метеорита / Фото Space.com

Кроме того, он ударил с силой примерно в 1 процент от силы ядерной бомбы в Хиросиме, поэтому он точно потерпел определенные разрушения.

Считается, что CNEOS 2014-01-08 (каталоговое обозначение объекта) происходит из другой звездной системы, поскольку он двигался со скоростью 60 километров в секунду по отношению к Солнцу. Это слишком быстро, чтобы его связала гравитация звезды.

Как планируют доставать объект?

Проект уже называется "Галилео". Экспедиция обойдется в 1,2 миллиона долларов и предполагает спускание на дно предполагаемого места падения огромный магнит похожего по размерам на огромную кровать.

CNEOS 2014-01-08 значительно превышает прочность материала типичного железного метеорита, что, по словам Леба, должно облегчить его извлечение.

Большинство метеоритов содержат достаточное количество железа, чтобы они прилипали к тому типу магнита, который мы планируем использовать для океанской экспедиции. Учитывая чрезвычайно высокую прочность материала, очень вероятно, что фрагменты CNEOS 2014-01-08 являются ферромагнитными.

– отметил ученый.

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Корабль проекта "Галилео" будет использовать магнитные сани на ярусной лебедке, буксируемые вдоль морского дна на 1,7 километра в течение 10 дней. Есть надежда, что магнит сможет захватить крошечные фрагменты метеорита размером 0,1 миллиметра в поперечнике.

Однако пока не известно, когда астрономы смогут собрать свою экспедицию. На проект "Галилео" уже выделено 500 000 долларов, а для его реализации нужно еще 1,1 миллиона долларов.