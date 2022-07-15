Слухи подтвердились: Дмитрий Рогозин больше не руководит "Роскосмосом" – кто его заменил

Только вчера мы опубликовали материал на основе слухов, распространенных российскими пропагандистами. Они утверждали, что российский президент готовится сменить руководителя "Роскосмоса". Теперь это подтвержденный факт.

Сегодня, 15 июля, путин уволил Дмитрия Рогозина с должности генерального директора "Роскосмоса", которую он занимал с 24 мая 2018 года. Его заменой, как и сообщали российские источники, стал бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов.

Ранее Дмитрий Рогозин может покинуть пост главы Роскосмоса: кто теперь будет поливать грязью космическую отрасль

Кто такой Юрий Борисов

Источники издания МК называют место главы госкорпорации "расстрельным" из-за накопившихся в отрасли больших проблем: российское космическое агентство, как бы ни отрицал это Рогозин, серьезно отстает он ведущих космических государств в плане освоения Луны и Марса. Сказываются и недавние разорванные партнерства с партнерами по всему миру, из-за чего Россия остается за бортом всех значительных миссий.

Юрий Борисов – 65-летний российский политик, еще вчера занимавшийся оборонной промышленностью и вопросами космоса. Вероятно, на его опыт возлагают большие надежды, поскольку Рогозин преимущественно занимался тем, что сидел в Twitter и ссорился с Илоном Маском.

Он, бывший военный, работал генеральным директором научно-технического центра, где занимались разработкой авиационных деталей, комплексов распознавания изображений и интегральных схем.

Также занимал должности в Федеральном агентстве по промышленности, являлся заместителем министра промышленности России, заместителем председателя военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны.

Специализируется на сфере радиоэлектроники ПВО.

Поскольку деятельность "Роскосмоса" касается не только ракет-носителей, предназначенных для запуска в космос, но и боевых, в частности ядерных боеголовок, опыт Борисова в оборонной промышленности, вероятно, надеются использовать по полной.

Чем эта замена обернется на практике, станет ясно позже. Дальнейшая судьба Рогозина пока неизвестна.