Сегодня, 15 июля, путин уволил Дмитрия Рогозина с должности генерального директора "Роскосмоса", которую он занимал с 24 мая 2018 года. Его заменой, как и сообщали российские источники, стал бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов.

Ранее Дмитрий Рогозин может покинуть пост главы Роскосмоса: кто теперь будет поливать грязью космическую отрасль

Кто такой Юрий Борисов

Источники издания МК называют место главы госкорпорации "расстрельным" из-за накопившихся в отрасли больших проблем: российское космическое агентство, как бы ни отрицал это Рогозин, серьезно отстает он ведущих космических государств в плане освоения Луны и Марса. Сказываются и недавние разорванные партнерства с партнерами по всему миру, из-за чего Россия остается за бортом всех значительных миссий.

Юрий Борисов – 65-летний российский политик, еще вчера занимавшийся оборонной промышленностью и вопросами космоса. Вероятно, на его опыт возлагают большие надежды, поскольку Рогозин преимущественно занимался тем, что сидел в Twitter и ссорился с Илоном Маском.

Он, бывший военный, работал генеральным директором научно-технического центра, где занимались разработкой авиационных деталей, комплексов распознавания изображений и интегральных схем.

Также занимал должности в Федеральном агентстве по промышленности, являлся заместителем министра промышленности России, заместителем председателя военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны.

Специализируется на сфере радиоэлектроники ПВО.

Поскольку деятельность "Роскосмоса" касается не только ракет-носителей, предназначенных для запуска в космос, но и боевых, в частности ядерных боеголовок, опыт Борисова в оборонной промышленности, вероятно, надеются использовать по полной.

Чем эта замена обернется на практике, станет ясно позже. Дальнейшая судьба Рогозина пока неизвестна.