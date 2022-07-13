Рогозин покинет пост главы Роскосмоса: кто теперь будет поливать грязью космическую отрасль

Дмитрий Рогозин, казалось, сросшийся с Роскосмосом, скоро может уйти в отставку. По крайней мере, так пишут российские пропагандистские СМИ. А пока он продолжает свой парад острых высказываний о космических агентствах других стран.

Как сообщает российское издание, вице-премьер оккупантов Юрий Борисов, занимающийся космосом и оборонно-промышленным комплексом, вскоре покинет свою текущую должность и, вероятно, займет место Рогозина. РБК при этом ссылается на два собственных источника, знакомых с ситуацией.

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Рогозин всё

Эти данные якобы подтвердил бывший член правительства России. Однако в самом Роскосмосе комментировать новости отказались.

Неясно, чем теперь будет заниматься Рогозин и почему вообще его решили сместить, учитывая, что он является одним из преданных сторонников путина. Чиновник регулярно критиковал всех, кто попадался ему под руку, унижал конкурентов, угрожал NATO, посягал на Украину и ее предприятия. Можно лишь предположить, что для него приготовили что-нибудь получше, где можно разворовывать больше денег.

Однако можно не сомневаться: он точно не перестанет вести свои страницы в соцсетях и поставлять всё новые порции юмора для нашей рубрики "Хроники Рогозина".

Европейское космическое агентство в поле зрения решиста

А пока журналисты размышляют над его дальнейшей судьбой, Рогозин решил прокомментировать ситуацию вокруг решения Европейского космического агентства полностью прекратить работу с Роскосмосом по совместному проекту ExoMars.

О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?

– возмущается рашист в своем телеграм-канале.

В заключение он заявил, что российским космонавтам на МКС дана команда прекратить работу с манипулятором European Robotic Arm (ERA). В то же время он предлагает, чтобы Йозеф Ашбахер "со своим начальником Боррелем летели в космос и сделали хоть что-то полезное в их жизни".