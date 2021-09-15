Поэтому для иранцев крайне важно иметь надежное средство для переписки, не боясь последствий со стороны властей. Такое решение создали в Калифорнии. Приложение Nahoft, что с языка фарси переводится как "скрытый", шифрует сообщение в нейтральных и законных в Иране картинках и текстах. Оно позволит свободно общаться даже при условии отключения интернета.
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Как это работает
- Как рассказывают разработчики, приложение на каждом смартфоне формирует индивидуальный криптографический ключ.
- Для начала переписки двум людям сначала необходимо обменяться своими ключами шифрования.
- То есть общение с помощью Nahoft будет возможным лишь при условии обмена такими ключами.
- Текстовые или графические сообщения сначала шифруются на телефоне отправителя в картинку или текст. Далее их можно переслать через мессенджеры, электронную почту или даже SMS при отсутствии интернета.
- Получатель с помощью своего приложения и соответствующего ключа расшифровывает сообщение, извлекая из него истинное содержание.
Приложение может за один раз шифровать до тысячи символов на фарси – персидском языке. Оно умеет надежно удалять зашифрованные сообщения со смартфона. Разработчики заявляют, что проверяли Nahoft с помощью комплекса тестов Cure53, которые показали его устойчивость к взлому.
Кто стоит за разработкой Nahoft
Одним из создателей приложения является иранский студент Реза Газинури. В 2011 году ему пришлось покинуть страну, уехав в Турцию. Сегодня активист работает в Кремниевой долине на некоммерческую организацию, которая занимается защитой прав людей. В свое время он со своим другом, журналистом, по имени Мохаммад Хайдари, договорился создать такое офлайн-приложение для обмена сообщениями на случай отключения в стране интернета.