Мышки с модулями памяти встречались и раньше. Однако ни одна из них, к сожалению, признания не получила.

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Характеристики

Модель называется XPG Vault и она вполне может стать исключением.

Полные ее характеристики еще не озвучены.

Известно лишь, что мышка получила высокоскоростной накопитель данных на 1 терабайт.

Скорость обмена информацией при этом достигает 985 мегабит в секунду.

Подключается она проводом с помощью интерфейса USB-C.

Устройство создатели называют "игровой библиотекой на ладони". В определенной степени так и есть, ведь в такой накопитель можно установить не одну игру. Пользователь легко может взять мышку с собой и подсоединить ее к другому компьютеру или ноутбуку, находясь не дома. Однако как при этом быть с файлами сохранения игр, не уточняется. Однако туда же можно загрузить и другие файлы – фотографии, музыку, фильмы и многое другое – используя мышь как флешку.

Игровые мыши XPG Vault и XPG Alpha / Фото XPG

Также сообщается о мыши версии XPG Alpha, которая очень похожа на Vault. Она будет использовать датчик Pixart PAW3335 и будет иметь беспроводные возможности за счет отсутствия встроенного хранилища.

XPG сообщает, что посетители ее стенда на выставке CES смогут осмотреть мышку, поэтому скоро мы узнаем больше информации. Например, насколько тяжела такая мышка и действительно ли она пригодна для компьютерных игр.

CES 2022 должна пройти в начале января.