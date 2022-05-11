Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) – это специализированная организация Министерства обороны США, отвечающая за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах США. Создание очков дополненной реальности ведется совместно с одним из ведущих оборонных подрядчиков Raytheon BBN. Как это будет работать – рассказываем дальше.

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MAGIC AI

С помощью новейших очков военные врачи смогут более эффективно оказывать помощь раненым на поле боя.

Дело в том, что американские военные врачи, являясь хорошими специалистами общего профиля, не имеют достаточной подготовки в предоставлении специализированных видов медицинской помощи.

MAGIC AI научит их, как выполнять до 50 различных медицинских процедур.

Устройство представляет собой VR-очки, оснащенные аудио- и видеосенсорами, которые вместе с подсказками алгоритмов искусственного интеллекта помогут лучше контролировать сложившуюся ситуацию и консультировать военного врача относительно его дальнейших действий.

Технология еще не завершена. В Raytheon BBN объясняют, что по полной MAGIC AI заработают тогда, когда пройдут курс машинного обучения, в который входит овладение специальными навыками на базе 2500 видеороликов и около 50 миллионов изображений.

После этого система будет выполнять роль своеобразного суфлера: делать голосовые и видеоподсказки, показывать медикам соответствующие методы работы на экране, подбирая их к конкретной ситуации. В частности, устройство сможет предлагать различные схемы оказания помощи и лечения с одновременной фиксацией времени и определением дозы необходимых лекарств.

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