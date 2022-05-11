Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) – это специализированная организация Министерства обороны США, отвечающая за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах США. Создание очков дополненной реальности ведется совместно с одним из ведущих оборонных подрядчиков Raytheon BBN. Как это будет работать – рассказываем дальше.
Интересно Ранее, чем Илон Маск: в США стартовали испытания первого коммерческого мозгового интерфейса
MAGIC AI
- С помощью новейших очков военные врачи смогут более эффективно оказывать помощь раненым на поле боя.
- Дело в том, что американские военные врачи, являясь хорошими специалистами общего профиля, не имеют достаточной подготовки в предоставлении специализированных видов медицинской помощи.
- MAGIC AI научит их, как выполнять до 50 различных медицинских процедур.
- Устройство представляет собой VR-очки, оснащенные аудио- и видеосенсорами, которые вместе с подсказками алгоритмов искусственного интеллекта помогут лучше контролировать сложившуюся ситуацию и консультировать военного врача относительно его дальнейших действий.
Технология еще не завершена. В Raytheon BBN объясняют, что по полной MAGIC AI заработают тогда, когда пройдут курс машинного обучения, в который входит овладение специальными навыками на базе 2500 видеороликов и около 50 миллионов изображений.
После этого система будет выполнять роль своеобразного суфлера: делать голосовые и видеоподсказки, показывать медикам соответствующие методы работы на экране, подбирая их к конкретной ситуации. В частности, устройство сможет предлагать различные схемы оказания помощи и лечения с одновременной фиксацией времени и определением дозы необходимых лекарств.
Другие технологии DARPA:
- Ранее агентство провело успешные испытания системы автоматизации полетов ALIAS. Ее установили на боевой вертолет Black Hawk, и он полностью без экипажа летал полчаса.
- Также инженеры разработали систему, которая позволит управлять роем из 130 дронов всего одному человеку. Технология появится на вооружении Пентагона в ближайшее время. В разработке технологии также принимала компания Raytheon.
- Наряду с компанией GA-ASI разрабатывается реактивный беспилотник LongShot. Он сможет атаковать противника ракетами класса "воздух-воздух".