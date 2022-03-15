Для шлемов разработали новый амортизирующий материал – прочный как металл, легкий как пенопласт

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США работают над созданием нового типа брони для полиции и военных. В ее основе лежит сверхлегкий амортизирующий материал.

У изобретения пока нет собственного названия. Это экспериментальная разработка на базе эластомеров. Такие жидкокристаллические полимеры уже широко используются в робототехнике для создания искусственных мышц.

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Что известно

Интерес ученых вызван необычайной эластичностью эластомеров, позволяющей им поглощать большое количество энергии без разрушения.

Они создали конструкцию из рядов жестких элементов, скрепленных между собой полосками размещенных под углом эластомеров.

Такая архитектура позволяет конструкции сжиматься при получении нагрузки и распрямляться после.

Базовый элемент размножили и построили многослойный "пирог", который затем подвергли испытаниям.

Амортизатор успешно выдержал удары снарядами весом от 2 до 7 килограммов на скоростях до 35 километров в час без каких-либо повреждений.

С увеличением количества слоев способность выдерживать нагрузку растет.

У четырехслойной конструкции плотность поглощения энергии вдвое выше, чем у однослойной.



Амортизирующий материал для шлемов / Johns Hopkins University

Бонусом является крайне малый вес материала, он сравним с пенопластом — то есть практически невесом. Но при этом уже в текущей версии вполне пригоден для применения в качестве подложки для брони или, например, в качестве дополнительной защиты бамперов транспортных средств.

Ученые уже наладили контакты с компанией, производящей шлемы для военных, полиции и спортсменов – первым коммерческим применением новинки станут изделия именно для них.