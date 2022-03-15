Для шлемов разработали новый амортизирующий материал – прочный как металл, легкий как пенопласт
Источник:Johns Hopkins University
Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США работают над созданием нового типа брони для полиции и военных. В ее основе лежит сверхлегкий амортизирующий материал.
У изобретения пока нет собственного названия. Это экспериментальная разработка на базе эластомеров. Такие жидкокристаллические полимеры уже широко используются в робототехнике для создания искусственных мышц.
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Что известно
- Интерес ученых вызван необычайной эластичностью эластомеров, позволяющей им поглощать большое количество энергии без разрушения.
- Они создали конструкцию из рядов жестких элементов, скрепленных между собой полосками размещенных под углом эластомеров.
- Такая архитектура позволяет конструкции сжиматься при получении нагрузки и распрямляться после.
- Базовый элемент размножили и построили многослойный "пирог", который затем подвергли испытаниям.
- Амортизатор успешно выдержал удары снарядами весом от 2 до 7 килограммов на скоростях до 35 километров в час без каких-либо повреждений.
- С увеличением количества слоев способность выдерживать нагрузку растет.
- У четырехслойной конструкции плотность поглощения энергии вдвое выше, чем у однослойной.
Амортизирующий материал для шлемов / Johns Hopkins University
Бонусом является крайне малый вес материала, он сравним с пенопластом — то есть практически невесом. Но при этом уже в текущей версии вполне пригоден для применения в качестве подложки для брони или, например, в качестве дополнительной защиты бамперов транспортных средств.
Ученые уже наладили контакты с компанией, производящей шлемы для военных, полиции и спортсменов – первым коммерческим применением новинки станут изделия именно для них.