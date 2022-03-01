Для семей, находящихся с детьми в бомбоубежищах, создали Telegram-канал аудио-сказок

В Украине создали Telegram-канал, где публикуют сказки для детей в аудиоформате. Уже сейчас там можно найти 16 записей для прослушивания на случай необходимости длительного пребывания в бомбоубежище.

Авторы канала планируют публиковать новые сказки ежедневно. Все они, конечно же, на украинском языке.

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Что известно

Если хоть один ребенок во время артобстрела сможет вместо звуков войны слушать в наушниках украинскую сказку, это уже хорошо,

– пишут авторы канала "Павлуша и Ява".

Найти и подписаться на канал можно по ссылке.

У Telegram есть возможность загрузки аудиозаписей для просмотра без интернета.

Файл сохраняется в память вашего смартфона и может быть воспроизведен в любое время.

Если вы заинтересованы в использовании данного канала, загрузите записи заранее, поскольку в подвалах и бомбоубежищах часто отсутствует интернет-соединение .

. Слушать записи можно даже с выключенным экраном, что сохранит заряд батареи.

Среди опубликованных сказок можно найти такую классику как "Рукавичка", "Півник і двоє мишенят", "Ласочка", "Лис Микита" и другие.

Как сообщают создатели канала, подавляющее большинство чтецов – актеры и студенты КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.