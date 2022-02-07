Дело касается трех 16-летних подростков. Как утверждает государственное обвинение, они хотели взорвать здание ФСБ России в компьютерной игре Minecraft. За это для них просят реальные сроки, поскольку видят в этом террористические намерения.

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Minecraft взрывает Россию

Дело девятиклассников из города Канска тянется еще с 2020 года.

Тогда, в ноябре, всех троих задержали во время расклейки в городе листовок в поддержку студента Азата Мифтахова.

Силовики изъяли у школьников телефоны и обнаружили там переписку с планами построить и взорвать здание ФСБ в игре.

Окончательного решения в деле до сих пор нет.

По информации российских СМИ, самое суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы прокурор требует назначить Никите Уварову за "создание террористической организации".

за "создание террористической организации". Уварова пытаются представить как лидера, руководившего всеми операциями группировки.

Другим двум фигурантам, Денису Михайленко и Богдану Андрееву, просят шесть с половиной лет и шесть лет и пять месяцев соответственно.

Кроме этого, в случае признания их виновными, они будут вынуждены заплатить штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Прокурор настаивает, что они "в целях изменения действующего в РФ государственного и политического устройства [...], а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников, в том числе лиц из состава сообщества "Сеть", признанного террористической организацией [...] проходили учения с целью ведения в будущем террористической деятельности – осуществления на территории Канска террористического акта.

О каких "единомышленниках" идет речь? Здесь очевидно намек на уже упомянутого Азата Мифтахова, отбывающего наказание в колонии. 1 февраля 2019 года его задержали по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. Показания об этом, как он сам утверждал, парень давал под пытками. Через неделю его отпустили, однако тут же задержали снова по другим обвинениям – вроде в 2018 году со своими приспешниками он разбил окно одного из офисов партии "Единая Россия". За "хулиганство, совершенное по предварительному сговору по мотивам политической ненависти" его и приговорили к шести годам в колонии, где он и находится до сих пор.

Последнее слово Никиты Уварова

4 февраля во время очередного заседания по делу подростков, после оглашения требований по приговорам Никите Уварову предоставили право последнего слова. Он заявил, что не собирался взрывать здание ФСБ и не виновен в тех действиях и намерениях, в которых его обвиняют. Полный текст обращения опубликовало издание "Новая газета".

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать. [...] В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я не виновен в 205.3 УК РФ. И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда‑нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, стать каким‑нибудь фрилансером или еще кем‑нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать", – сказал Уваров в обращении в суд.

Подросток также высказался против того, что в России "репрессируют людей, общественных активистов, желающих стране добра, выступающих за ее благополучие".

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда вынесут приговор по делу, неизвестно.

Напомним, Minecraft – это самая популярная в мире компьютерная игра (более 200 миллионов проданных копий), в которой пользователи могут создавать собственные ландшафты, здания, объекты и взаимодействовать с ними.