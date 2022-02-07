Дело касается трех 16-летних подростков. Как утверждает государственное обвинение, они хотели взорвать здание ФСБ России в компьютерной игре Minecraft. За это для них просят реальные сроки, поскольку видят в этом террористические намерения.
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Minecraft взрывает Россию
- Дело девятиклассников из города Канска тянется еще с 2020 года.
- Тогда, в ноябре, всех троих задержали во время расклейки в городе листовок в поддержку студента Азата Мифтахова.
- Силовики изъяли у школьников телефоны и обнаружили там переписку с планами построить и взорвать здание ФСБ в игре.
- Окончательного решения в деле до сих пор нет.
- По информации российских СМИ, самое суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы прокурор требует назначить Никите Уварову за "создание террористической организации".
- Уварова пытаются представить как лидера, руководившего всеми операциями группировки.
- Другим двум фигурантам, Денису Михайленко и Богдану Андрееву, просят шесть с половиной лет и шесть лет и пять месяцев соответственно.
- Кроме этого, в случае признания их виновными, они будут вынуждены заплатить штрафы в размере 50 тысяч рублей.
Прокурор настаивает, что они "в целях изменения действующего в РФ государственного и политического устройства [...], а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников, в том числе лиц из состава сообщества "Сеть", признанного террористической организацией [...] проходили учения с целью ведения в будущем террористической деятельности – осуществления на территории Канска террористического акта.
Последнее слово Никиты Уварова
4 февраля во время очередного заседания по делу подростков, после оглашения требований по приговорам Никите Уварову предоставили право последнего слова. Он заявил, что не собирался взрывать здание ФСБ и не виновен в тех действиях и намерениях, в которых его обвиняют. Полный текст обращения опубликовало издание "Новая газета".
"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать. [...] В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я не виновен в 205.3 УК РФ. И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда‑нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, стать каким‑нибудь фрилансером или еще кем‑нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать", – сказал Уваров в обращении в суд.
Подросток также высказался против того, что в России "репрессируют людей, общественных активистов, желающих стране добра, выступающих за ее благополучие".
Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда вынесут приговор по делу, неизвестно.