Приложение Brickit использует технологию дополненной реальности и может анализировать вашу коллекцию Lego с помощью камеры смартфона. Первый запуск приложения состоялся еще в 2019 году, однако популярности набрал только сейчас.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок

Как работает BrickIt

Во время первого запуска основная функция приложения была такой же: пользователь вносил информацию о свою коллекцию и мог собрать из доступных деталей новую фигурку по любительским схемам. Детали вносили вручную, отмечая купленные наборы или сканируя штрихкоды.

В конце 2020 года разработчики выпустили крупное обновление "Сканируй и строй", с которым добавлять детали стало в разы быстрее. Достаточно рассыпать кирпичики в одну кучу и отсканировать их камерой. Приложение за несколько секунд определит каждую деталь и предложит соответствующие инструкции. Во время сборки заодно будет показано, где именно в куче находится нужная деталь.

Летом 2021 года BrickIt резко набрал популярность и попал в топ-5 раздела "Развлечения" на AppStore.

Пользователи соцсетей стали выкладывать примеры работы BrickIt и делиться впечатлениями. В Twitter отметили, что приложение не всегда работает должным образом: некоторые детали не распознаются, а программа может вылетать при выборе инструкций. Несмотря на это, многие назвали технологию "впечатляющей".

Brickit пока остается сторонним независимым приложением от энтузиастов. К осени разработчики планируют выпустить версию и на Android.