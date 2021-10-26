Для iPhone и iPad вышло крупное обновление с давно обещанными функциями и исправлениями
26 октября 2021 , 22:02Читати новину українською
Источник:MacRumors
Apple представила крупное обновление iOS 15.1 и iPadOS 15.1. Новые версии операционных систем приносят много нововведений, улучшений и исправлений.
Некоторые из функций изначально планировались для версий 15.0, однако позже Apple перенесла их, чтобы доработать. Теперь новые возможности доступны на всех совместимых устройствах.
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Что нового
SharePlay в приложении FaceTime
- Еще летом компания анонсировала функцию SharePlay, которая позиционируется как "совершенно новый способ делиться со всеми участниками вызова FaceTime контентом с Apple TV, музыки и других поддерживаемых приложений из App Store".
- С помощью этой опции пользователи, которые принимают участие в вызове FaceTime, могут совместно просматривать контент, слушать и читать, смотреть фото и видео, листать веб-страницы и помогать друг другу в выполнении заданий.
Функция SharePlay в приложении FaceTime / Фото Apple
- Общие элементы управления позволят приостанавливать, запускать и перематывать контент, а громкость видео или музыки автоматически уменьшается, когда собеседники начинают говорить.
- С Apple TV можно смотреть общее видео (например, сериал или фильм) на большом экране, продолжая общение по FaceTime на iPad.
Другие функции
- Несколько нововведений касаются приложения для перевода. Например, теперь он поддерживает китайский язык путунхуа (один из официальных в Китае).
- В приложение "Дом", который позволяет удаленно управлять компонентами умного дома, добавлены новые переключатели автоматизации на основе текущих показаний влажности, качества воздуха и уровня освещенности с датчиков, поддерживающих HomeKit.
- В быстрые команды голосового ассистента Siri теперь с помощью новых готовых действий можно накладывать текст на изображения и файлы GIF.
- В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max появилась поддержка записи видео ProRes и автоматическое переключение между камерами при макросъемке.
- В приложении Wallet появилась поддержка карт вакцинации от COVID-19.