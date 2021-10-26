Для iPhone и iPad вышло крупное обновление с давно обещанными функциями и исправлениями

Apple представила крупное обновление iOS 15.1 и iPadOS 15.1. Новые версии операционных систем приносят много нововведений, улучшений и исправлений.

Некоторые из функций изначально планировались для версий 15.0, однако позже Apple перенесла их, чтобы доработать. Теперь новые возможности доступны на всех совместимых устройствах.

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Что нового

SharePlay в приложении FaceTime

Еще летом компания анонсировала функцию SharePlay, которая позиционируется как "совершенно новый способ делиться со всеми участниками вызова FaceTime контентом с Apple TV, музыки и других поддерживаемых приложений из App Store".

С помощью этой опции пользователи, которые принимают участие в вызове FaceTime, могут совместно просматривать контент, слушать и читать, смотреть фото и видео, листать веб-страницы и помогать друг другу в выполнении заданий.

Функция SharePlay в приложении FaceTime / Фото Apple

Общие элементы управления позволят приостанавливать, запускать и перематывать контент, а громкость видео или музыки автоматически уменьшается, когда собеседники начинают говорить.

С Apple TV можно смотреть общее видео (например, сериал или фильм) на большом экране, продолжая общение по FaceTime на iPad.

Другие функции