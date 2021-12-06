Украинский спутник готов к отправке в США
Источник:фейсбук-страница Владимира Тафтая
Конструкторское бюро "Южное" в Днепре изготовило спутник Sich-2-30. Сейчас он прошел все испытания.
Вскоре его отправят на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
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Он отметил, что Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" работали без отклонений от графика.
Когда запустят спутник
По словам Тафтая, параметры спутника соответствуют всем техническим требованиям. Устройство используют для гражданских нужд Украины.
Уже в США проведут работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем,
– отметил Тафтай.
Он добавил, что запустить спутник планируют 10 января 2022 года.
Спутник отправят в США / Фото с фейсбук-страницы Владимира Тафтая
Полный текст публикации Владимира Тафтая
Спутник "Сич-2-30" готов.
Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США).
Отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.
Государственное космическое агентство Украины и Yuzhnoye State Design Office сработали без отклонений от графика.
Все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям.
Как я уже говорил, этот спутник – для гражданских нужд нашего государства.
Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.
Запуск спутника запланирован на 10 января 2022 года.