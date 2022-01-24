Для доставки людей и грузов на орбиту создают первый многоразовый космический самолет
Источник:Radian-One
Компания Radian объявила о создании первого в мире многоразового орбитального космического самолета. Он будет иметь форму обычного самолета, но сможет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту.
Летательный аппарат назвали Radian One. Он будет многоразовым, одноступенчатым, будет иметь горизонтальные взлет и посадку и сможет выполнять широкий спектр космических операций.
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Что известно о Radian One
- Подобная самолету конфигурация требует гораздо меньше инфраструктуры, чем системы вертикального запуска.
- Новый самолет можно будет повторно запустить уже через 48 часов.
- Возможность летать в космос, выполнять миссию, возвращаться, дозаправляться и снова летать, позволит осуществлять космические и наземные миссии, которые невозможны с традиционными транспортными средствами.
- Конструкция Radian One будет способна выводить на орбиту до пяти человек и 2268 килограммов груза.
- Аппарат оснастят тремя двигателями на жидком топливе.
- Он будет иметь массу около 4 536 килограммов.
Как это работает
Аппарат взлетит с обычной взлетно-посадочной полосы, поднимется на нужную ему высоту и уже в воздухе запустит ракетные двигатели, чтобы выйти на орбиту.
Компания утверждает, что Radian One останется там до пяти дней, а затем снова войдет в атмосферу. Крыло самолета позволит плавно приземлиться на любой взлетно-посадочной полосе.
Крылья предлагают возможности и типы миссий, которые просто невозможны с традиционными ракетами с вертикальным взлетом,
– говорит Ливингстон Холдер, соучредитель Radian, технический директор.
Цель Radian – совершенствовать свои основные технологии, что в конечном итоге позволит обеспечить скорость полета, подобную самолету, но с меньшими затратами на миссию.