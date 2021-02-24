Среди груза, доставленного на МКС очередным транспортным рейсом, будет партия таблеток, изготовленных в рамках проекта по созданию технологии производства медикаментов во время длительных космических экспедиций. Ученые планируют изучить влияние космоса на лекарства.

Сегодня все необходимые лекарственные препараты экипажи берут с собой. Бортовая аптечка МКС периодически обновляется и пополняется. Однако для длительных космических миссий, где придется рассчитывать исключительно на себя, такая практика не подходит.

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Что предлагают исследователи

Чтобы проверить возможности экипажа самостоятельно производить медикаменты непосредственно на борту МКС, группа исследователей из Университета Аделаиды во главе с профессором Фолькером Хесселем подготовила к полету на космическую станцию пакеты с таблетками.

На первый взгляд, это обычные лекарства, но изготовлены они с добавлением кремнезема, силиката магния (талька) и фосфата кальция – "космических" ингредиентов, которые встречаются на Луне. На МКС их разместят на экспериментальной платформе Alpha Space Materials International Space Station Experiment, что находится за бортом станции. Таким образом, они окажутся под влиянием всех факторов открытого космоса, вакуума, экстремальных температур, невесомости и жесткого излучения.

Предполагается, что через пол года медикаменты вернуться на Землю, где их тщательно изучат, чтобы проследить изменения, произошедшие с ними. Полученная информация будет использована для создания технологий производства медикаментов в космосе.