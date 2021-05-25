Умный туалет: для чего он нам

Умные телевизоры, часы, стиральные машины и холодильники. Перечень можно продолжать долго. Недавно к списку добавилась категория "умный туалет". Это что такое? Для чего нужно это ноу-хау?

Перед походом к гастроэнтерологу вам нужно будет сдать анализ кала. Также врач захочет знать частоту ваших походов в туалет и другие не менее важные детали процесса дефекации. Однако с новой разработкой Smart toilet, которая использует искусственный разум, запоминать детали и нести анализы больше не нужно.

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Систему можно будет интегрировать в обычный туалет / Фото Unsplash

Детали инновации

Разработкой занимается команда из Дюкского университета. Они разрабатывают такую технологию, которую бы легко можно было интегрировать в обычный туалет. Это сделает установку оборудования проще и дешевле.

Обычно гастроэнтерологи должны полагаться на информацию, предоставляемую пациентами, чтобы помочь определить причину их проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта, что может быть очень ненадежным,

– рассказывает Дебора Фишер, доктор медицины, один из ведущих авторов исследования.

Фишер добавила, что пациенты часто не помнят детали относительно собственных продуктов жизнедеятельности. Но эта информация критически важна для врачей.

Технология Smart Toilet позволит собирать информацию без рисков неточной интерпретации деталей пациентом. Кроме того, гаджет определяет наличие крови в образцах.

Пока инновация находится в состоянии разработки. Однако уже показала многообещающие результаты, когда в 85% случаев верно определила форму образца, а точность анализа крови достигает отметки 76%.

Мы с оптимизмом смотрим на готовность пациентов использовать эту технологию, потому что это то, что может быть установлено в трубах их туалетов и не требует от пациента каких-либо других действий, кроме смыва,

– сказала Соня Грего, доктор философии, ведущий исследователь исследования и директор-основатель Duke Smart Toilet Lab.