Дизайн будущего: для автомагистралей предложили новый концепт скорой помощи

Автомагистрали, как правило, удалены от населенных пунктов и центров оказания медицинской помощи. Если там происходит авария, автомобилю скорой нужно много времени, чтобы добраться до места происшествия – не только из-за расстояния, но и из-за пробок на дорогах. Поэтому инженеры предложили свое решение.

Согласно статистике, если в течение часа пострадавшему оказать полноценную медицинскую помощь, то вероятность, что он выживет, значительно возрастает. Если же помощь оказывается позже, то шансы на выживание резко падают.

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Новая скорая помощь

Проект Median AMB получил награду Red Dot Design Awards 2018. В 2020 году его обновили и заново представили публике.

Идея заключается в выделении отдельной полосы автомагистралей под рельсы, по которым сможет перемещаться спасательная медицинская капсула.

По замыслу, она движется в полностью автономном режиме.

Капсула предназначена для размещения пострадавшего и двух медиков.

Доступ внутрь обеспечивается через раздвижные боковые двери.

Рендеры обновленного проекта скорой помощи для автомагистралей / Фото yankodesign

Как это работает

Когда происходит ДТП с пострадавшими, сообщение об этом получает центр регистрации событий. Капсула отправляется со станции, размещенной на трассе, в течение трех минут. Она движется на высокой скорости, избегая пробок, которые могут быть вызваны, в том числе, этой же аварией. Прибыв на место, медики помещают пострадавшего в эту капсулу, и она отправляется обратно на станцию, где пациент передается в скорую помощь ближайшего населенного пункта для доставки в больницу.