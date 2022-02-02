Для армии США разрабатывают прицел, способный предсказать траекторию полета пули еще до выстрела

Чтобы не дать странам-соперницам обогнать свою военную мощь, США постоянно работают над новыми боевыми технологиями. На этот раз речь пойдет об особом прицеле следующего поколения.

Разработкой занимается компания Vortex Optics. Контракт на поставку армии новых компьютеризированных прицелов NGSW-FC был подписан на сумму 2,7 миллиарда долларов.

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Что известно

Такой прицел, как уже отмечалось, позволит пресказывать траекторию полета пули еще до выстрела.

Новинку планируют установить на новую винтовку NGSW-AR (Next-Generation Squad Weapons-Automatic Rifle), которая должна поступить на вооружение в этом году.

Новый прицел NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Ngsw-FC крепится к планке Пикатинни М1913 – кронштейна, который применяется на разных видах стрелкового оружия для унифицированного крепления вспомогательных принадлежностей: прицелов, сошек, тактических фонарей и прочего.

Прицел обеспечивает прибавку в 1-8 раз.

В нем Vortex Optics применила "систему управления огнем с активной прицельной сеткой", предлагая стрелку уже скорректированную точку прицеливания с учетом понижения траектории пули и поправки на ветер.

Новый прицел подходит к карабину М4А1, который находится на вооружении, однако он, в первую очередь, разрабатывался для перспективной автоматической винтовки NGSW. Первоначально планировался заказ около 100 000 прицелов, однако в итоге контракт был заключен на 250 000 единиц.

Новый прицел NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Кроме винтовок и прицелов сделка предусматривает закупку дополнительных аксессуаров, запчастей, ремонт и инженерные работы.