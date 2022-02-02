Разработкой занимается компания Vortex Optics. Контракт на поставку армии новых компьютеризированных прицелов NGSW-FC был подписан на сумму 2,7 миллиарда долларов.

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Что известно

Такой прицел, как уже отмечалось, позволит пресказывать траекторию полета пули еще до выстрела.

Новинку планируют установить на новую винтовку NGSW-AR (Next-Generation Squad Weapons-Automatic Rifle), которая должна поступить на вооружение в этом году.

Новый прицел NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Ngsw-FC крепится к планке Пикатинни М1913 – кронштейна, который применяется на разных видах стрелкового оружия для унифицированного крепления вспомогательных принадлежностей: прицелов, сошек, тактических фонарей и прочего.

Прицел обеспечивает прибавку в 1-8 раз.

В нем Vortex Optics применила "систему управления огнем с активной прицельной сеткой", предлагая стрелку уже скорректированную точку прицеливания с учетом понижения траектории пули и поправки на ветер.

Новый прицел подходит к карабину М4А1, который находится на вооружении, однако он, в первую очередь, разрабатывался для перспективной автоматической винтовки NGSW. Первоначально планировался заказ около 100 000 прицелов, однако в итоге контракт был заключен на 250 000 единиц.

Новый прицел NGSW-FC / Фото Vortex Optics

Кроме винтовок и прицелов сделка предусматривает закупку дополнительных аксессуаров, запчастей, ремонт и инженерные работы.