Для Android разработано в 47 раз больше вредоносного ПО, чем для iOS, – Тим Кук

Глава Apple на конференции Viva Tech заявил, что для Android создается в десятки раз больше вирусов, чем под ОС его компании. Тим Кук поделился взглядами на политику конфиденциальности и другие актуальные проекты.

Часть разговора выделили на обсуждение пандемии. Тим Кук рассказал о ее влиянии на бизнес Apple. Он уточнил, что горд тем, что компания приняла участие в борьбе с пандемией, раздавая защитные маски и респираторы, а также выпустив Exposure Notification API для разработчиков приложений, который спас тысячи жизней.

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О чем говорил Тим Кук

Большую часть выступления глава Apple уделил конфиденциальности данных пользователя.

Мы фокусируем усилия на обеспечении конфиденциальности и рассматриваем ее как базовое право человека. Фундаментальное право человека. И мы сосредоточили усилия на обеспечении конфиденциальности десятилетиями. Стив заявлял, что конфиденциальность простым языком – то, на что подписываются люди, и причина того, почему они дают разрешения. И эти разрешения необходимо спрашивать каждый раз. Мы всегда старались жить в соответствии с этими принципами,

– говорит Тим Кук.

По его словам, если кто-то беспокоится о том, что за ним наблюдают, он начинает меньше делать и меньше думать. Никто не хочет, чтобы сужалось поле для свободы самовыражения, а конфиденциальность является одной из ключевых ценностей Apple.

Говоря о новом европейском законе по регулированию цифровых рынков Digital Markets Act, обязывающем Apple допустить установку приложений для iOS из сторонних источников, Кук заявил, что новые правила нанесут ущерб как конфиденциальности, так и безопасности пользователей: "Я имею в виду, если взглянуть на вредоносное ПО в качестве примера, Android имеет его в 47 раз больше, чем iOS. Почему так? Потому что мы создавали iOS таким образом, что существует только один App Store, и все приложения проверяются до того, как выкладываться в открытый доступ. Это помогает оставлять много вредоносных программ вне нашей экосистемы. Потребители постоянно говорили нам, как они ценят это."