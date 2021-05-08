Новый алгоритм создали исследователи из Университета Центральной Флориды, работающие над программой Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Computational Simulation of Online Social Behavior. Для чего это нужно военным – рассказываем далее.

Интересно Новая технология Apple поможет скрыть информацию на вашем экране от посторонних глаз

Задача нового ИИ

Сарказм был серьезным препятствием на пути повышения точности анализа настроений, особенно в социальных сетях, поскольку сарказм в значительной степени зависит от тональности голоса, мимики и жестов, которые не могут быть представлены в тексте. Распознать сарказм в текстовом онлайн-общении – непростая задача, поскольку ни один из этих сигналов недоступен,

– говорит Брайан Кеттлер, менеджер программы DARPA.

Как становится ясно из комментария, "детектор сарказма" был разработан для отслеживания настроений в соцсетях и своевременного запуска информационного противодействия угрозам.

Модель использует нейронные сети для отслеживания зависимости между ключевыми словами, а затем выдает оценку, которая указывает, присутствует ли сарказм.

Работа с наборами данных показала, что сарказм в текстовых выражениях определяется почти со стопроцентной точностью.

Понимание настроения онлайн-разговоров может помочь предприятиям обрабатывать отзывы клиентов и собирать идеи для улучшения своих маркетинговых усилий. С точки зрения обороны настроения могут быть важным сигналом для информационных операций в сети, чтобы определить темы, которые вызывают обеспокоенность, или возможные действия злоумышленников,

– говорится в пресс-релизе DARPA.