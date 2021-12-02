Для 3D-принтера создали особые живые чернила, способные лечить и самовосстанавливаться

Группа ученых под руководством Анны М. Дурай-Татте из Вирджинского политехнического университета создала новый тип биочернил для 3D-принтера. Они состоят из генетически модифицированных бактерий.

Для прорывного материала использовали бактерии Escherichia coli. Они подходят для печати гидрогелей, которые выделяют лекарства или поглощают токсины. Исследование уже опубликовали в научном журнале Nature Communications.

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Как это работает

Чтобы придать чернилам нужные механические свойства, исследователи использовали генетическое программирование.

Благодаря этому материал получился практичным: он устойчив при комнатной температуре, в отличие от некоторых других биочернил, существующих сегодня.

Клетки кишечной палочки модифицировали, чтобы они производили нановолокна вроде фибрина — белка, который играет ключевую роль в образовании тромбов у млекопитающих.

Из готового геля с волокнами и живыми бактериями можно напечатать кубы, конусы или другие формы.

Ученые уверяют, что в будущем такие чернила смогут самовоспроизводиться.

Если погрузить конус в раствор глюкозы, клетки съедят глюкозу, создадут еще больше волокон и увеличат конус,

— рассказывает химический биолог и автор статьи Нил Джоши из северо-восточного университета в Массачусетсе.



Один, десять и двадцать один слой биогеля / Фото Анны М. Дурай-Татте

Сферы применения

Использовать эту технологию можно в самых разнообразных отраслях. Перспективным выглядит применение в медицине. Разработчики в своем эксперименте, например, попытались поглотить токсичные соединения и доставить противораковый препарат, объединив биочернила с другими микробами.

Пока биогель для 3D-печати использовали очень ограниченно. Но в будущем он может понадобиться в сферах вплоть до производства крышек для бутылок, способных удалять опасные химические вещества из воды.