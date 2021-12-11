Длинные космические путешествия вредны для зрения человека, но ученые знают, как с этим бороться

NASA зафиксировало проблемы со зрением более чем у половины астронавтов, проработавших на МКС от шести месяцев. Некоторые стали дальнозоркими и нуждались в помощи членов экипажа при проведении экспериментов, у части появились проблемы с чтением.

Это считается одной из самых опасных медицинских проблем, с которыми сталкиваются астронавты. Более того, некоторые эксперты даже опасаются, что это может поставить под угрозу полеты на Марс.

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Проблема и ее решение

Для начала следует разобраться, почему же возникают проблемы со зрением.

Дело в том, что на Земле жидкость в организме перераспределяется, когда человек встает с постели.

Но в космосе низкая гравитация, поэтому более пол литра жидкости может собираться в голове и давить на глазное яблоко.

Из-за этого может появиться так называемый нейро-окулярный синдром, связанный с космическим полетом.

Он, в свою очередь, может привести к развитию проблем в задней части глазного яблока, отеку зрительного нерва и ухудшению зрения.

Несмотря на то, что давление на мозг у лежащего человека на Земле немного выше, чем у человека в космосе, астронавты чувствуют его постоянно и никогда не могут снизить, хотя при обычной гравитации было бы достаточно встать.

Что придумали ученые

Группа ученых под руководством доктора Бенджамина Левина, профессора медицины юго-западного медицинского центра Техасского университета (UT) в Далласе разработала спальный мешок, который откачивает жидкость из головы и направляет к ногам. Таким образом изобретение противодействует повышению давления, чем снижает риск заболеваний глаз.

Как же он работает? Спальный мешок облегает талию человека и укладывает нижнюю часть тела в прочный каркас. Он создает разницу давлений, которая вытягивает жидкость вниз к ногам.

Спальный мешок для космонавтов / Фото UTSMS

Мешок уже испытывали на десяти здоровых добровольцах, чей задачей было лежать и три дня, чтобы имитировать отсутствие оттенка жидкости.

Доктор Левин уверен, что благодаря изобретению нейроваскулярный синдром уже не будет представлять опасности до того момента, как НАСА запустить корабль на Марс.