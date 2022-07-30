На изображении окрашенном в искусственные цвета изображена область внутри кратера Гамбоа, большого ударного бассейна вблизи равнины Хрис ("Золотая равнина") к северу от экватора Марса. Голубой окрас является результатом обработки изображений, предназначенный для подчеркивания сложных особенностей поля дюн, включая крохотную зыбь, выстилающую вершины больших дюн.

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Изображение дюнного поля внутри кратера Гамбоа на Марсе / Фото NASA/JPL-Caltech

Самые мелкие дюны, запечатленные на изображении, расположены всего в нескольких метрах друг от друга, если измерять от гребня до гребня, отмечают в NASA. Эта мелкая зыбь группируются в большие песчаные волны, расположенные на расстоянии около 9 метров, отходящих от дюн.

Приблизительно параллельные более крупные и яркие элементы на изображении являются так называемыми "поперечными эоловыми хребтами" или TAR, которые, согласно заявлению, покрыты грубым песком.

Мега-зыбь выглядят сине-зеленой с одной стороны улучшенного цветного выреза, тогда как TAR выглядит более ярко-синим с другой. Это может быть потому, что TAR активно двигаются под действием ветра, удаляя темную пыль и делая ее ярче,

– объяснили специалисты NASA.

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Изучая подобные изображения, ученые могут узнать о направлении ветра, образовавшего эти дюны в далеком прошлом. Разнообразие признаков раскрывает связи и различия между ними. Изображения могут помочь ученым определить свойства материала, из которого сделаны эти структуры, и рассказать историю их формирования.

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Несколько слов о MRO

Mars Reconnaissance Orbiter, сделавший изображение в начале этого года, наблюдает за Марсом уже более 16 лет. Зонд, который был разработан для поиска доказательств наличия жидкой воды на поверхности Красной планеты, продолжает доказывать, что планета когда-то могла быть пригодной для жизни.

Орбитальный аппарат также служит ретранслятором для марсианских марсоходов NASA Curiosity и Perseverance и помогает командам миссий выбирать места посадки для новых программ.