Ветер сегодня является одним из основных вспомогательных источников энергии в сетях по всему миру. Его применение призвано уменьшить зависимость от ископаемого топлива при выработке электричества.

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Что известно

Особенность турбины Джо Дусета – в ее дизайне.

Такая "кинетическая стена" создана так, чтобы быть одновременно эстетичной и функциональной.

Она имеет вертикальное расположение и состоит из многих маленьких сегментов – вращающихся лопастей, объединенных в одну большую систему.

Каждая из них вращается индивидуально, приводя в действие мини-генератор, вырабатывающий электричество.

Электричество далее используется в доме или офисе, может храниться в батареях, или же подаваться в национальную сеть, чтобы обеспечить доход для владельца дома.

Как выглядит турбина Джо Дусета: видео

Лопасти турбины могут иметь разную конструкцию и тем самым создавать различное художественное впечатление.

В нынешней версии стенка состоит из 25 стандартных ветряных генераторов – средняя часть лопастей вращается.

Они прикреплены к 25 вертикальным стержням с прикрепленными к ним квадратными панелями.

В настоящее время стена составляет 2,4 метра в высоту и 7,6 метра в ширину, но конструкция может быть изменена в соответствии с потребностями пользователя.

Как выглядит турбина Джо Дусета / Фото Джо Дусет

По словам дизайнера, стена ветровых турбин может производить более 10 000 киловатт-часов в год, которых достаточно для питания среднестатистического американского дома.