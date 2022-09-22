Hilton не имеет большого опыта в проектировании жилья для астронавтов, но компания рассматривает это как преимущество. Она планирует исследовать концепцию гостеприимства в космосе и заглянуть в будущее, в котором отдых на орбите стал возможным.

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В течение десятилетий открытия в космосе положительно влияли на жизнь на Земле, и теперь у Hilton появится возможность использовать эту уникальную среду для улучшения гостевого опыта, куда бы люди ни путешествовали,

– говорится в заявлении генерального директора Hilton Кристофера Нассетта.

Компания имеет опыт проектирования "космических" объектов гостеприимства за пределами планеты, в известном смысле. Еще в 1960-х годах сеть отелей спроектировала орбитальную и лунную гостиницы, первая из которых была изображена в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея".



Дизайн орбитальной гостиницы в фильме "2001: Космическая одиссея" / Фото Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer

Когда станцию запустят в космос

Если все пойдет хорошо, Voyager и его операционная компания Nanoracks надеются запустить первую космическую станцию Starlab уже в 2027 году, с конечной целью соединить несколько модулей Starlab вместе, каждый из которых будет служить для разных целей.

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В 2021 году NASA выделило компании Nanoracks 160 миллионов долларов – самую большую часть в рамках программы агентства "Коммерческие направления для низкой околоземной орбиты" (LEO). Три других компании также все еще остаются в конкурсе, а Blue Origins Джефф Безос получил 130 миллионов долларов.

Поселиться в отеле Hilton на околоземной орбите мы сможем еще очень скоро, но это не помешает частной космической отрасли использовать свои коммерческие партнерства, чтобы начать мечтать об этом уже сейчас.