Совершенство в дизайне

Инновационные технологии, вдохновленные природой, становятся постоянным элементом нашей реальности. Динамика современной жизни в густонаселенных городах заставляет нас все чаще стремиться к замедлению и контакту с природой. Прогулка по парку, поездка за город или натуральная косметика – есть множество способов приблизиться к природе.

Интересно 5 причин, почему вам стоит купить беспроводные наушники FreeBuds 4i от Huawei

Потребность в повседневном общении с окружающей средой также воплощается в продуктах повседневного использования, таких как экологически чистые электронные устройства. С Huawei FreeBuds 4i это становится возможно – именно эти наушники являются отражением этих тенденций.

Как же они связаны с природой? Благодаря дизайну, вдохновленному черными вулканическими камнями исландских пляжей, что омываются морем на протяжении тысячелетий. Наушники разработаны таким образом, чтобы быть простыми и чистыми, как сама природа. Их овальный и компактный чехол для зарядки имеет шелковистую гладкую поверхность спереди, тогда как его плоская спинка позволяет уверенно лежать на вашем столе или полке.

Независимо от того, какой ритм жизни вы выбираете, Huawei FreeBuds позволят вам расслабиться и поддержат в любой ситуации. Благодаря батареи с высокой плотностью энергии в компактном корпусе вы получаете целых 10 часов непрерывного воспроизведения музыки или 6,5 часов голосового вызова.

Кроме того, ведущая в отрасли технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа работы от всего 10-минутной зарядки, поэтому вам не нужно беспокоиться об уровне заряда батареи, когда вы находитесь вне дома в течение долгих часов. Берите наушники Huawei с собой, наслаждайтесь длинными "зелеными" прогулками и забудьте о необходимости постоянной подзарядки аккумулятора.

Тишина и покой с Huawei FreeBuds 4i

Ни для кого не секрет, что большие города – излишне шумные. Постоянный шум мешает концентрации на важных вещах и задачах.

Новые наушники Huawei используют встроенные акустические компоненты и умные алгоритмы для генерации инвертированных звуковых волн. Эта технология позволяет активно подавлять шум, который так раздражает, и обеспечивать чистое увлекательное звучание. С Huawei FreeBuds 4i расслабляющим звукам природы не помешает шум автомобилей или разговоры окружающих.

Кроме того, Huawei FreeBuds 4i оснащены особым режимом прозрачности, который позволяет по желанию слышать окружающие звуки, не снимая при этом наушников. Просто задержите палец на корпусе наушника и мощные микрофоны не дадут вам пропустить важные разговоры.

Этот уникальный баланс дополняют соответствующие технические решения. С новыми Huawei FreeBuds 4i все работает естественно. FreeBuds легко подключаются ко всем смартфонам на iOS и Android, обеспечивая максимум звучания для всех.

Обычная стоимость FreeBuds 4i составляет 2 399 гривен, но в июне наушники можно приобрести со скидкой – за всего 1 999 гривен.