Дизайн интерфейса Windows 10X слили в сеть до релиза
Microsoft продолжает активную разработку операционной системы Windows 10X, которая ориентирована на ноутбуки, выпускаемые в средней и бюджетной ценовой категории. Благодаря инсайдерам стало известно, как будет выглядеть интерфейс нового детища Microsoft и анимация загрузки при включении устройства.
Как выглядит Windows 10X
В отличие от классических версий ОС, значки панели задач, включая виртуальную кнопку меню "Пуск" в новой системе, судя по скриншоту, будут располагаться по центру экрана. Инсайдеры также опубликовали демонстрацию процесса первоначальной настройки ОС и анимацию загрузки, сообщает 24 канал.
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Сам интерфейс будет выполнен в минималистичной стилистике, напоминая решение для мобильных устройств. Ожидается, что релизный сборник будет отправлен производителям ноутбуков уже в ближайшие несколько недель.
Старт и первая настройка Windows 10X, видео:
Дизайн Windows 10X, видео:
Что известно о Windows 10X
Сначала Windows 10X позиционировалась как операционная система для мобильных устройств с двумя дисплеями, но позже Microsoft добавила в поддержку сегмент недорогих ноутбуков. Таким образом, по мнению аналитиков, компания планирует навязать конкуренцию устройствам под управлением Google Chrome OS на рынке портативных ПК.
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