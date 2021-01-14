Microsoft продолжает активную разработку операционной системы Windows 10X, которая ориентирована на ноутбуки, выпускаемые в средней и бюджетной ценовой категории. Благодаря инсайдерам стало известно, как будет выглядеть интерфейс нового детища Microsoft и анимация загрузки при включении устройства.

Как выглядит Windows 10X

В отличие от классических версий ОС, значки панели задач, включая виртуальную кнопку меню "Пуск" в новой системе, судя по скриншоту, будут располагаться по центру экрана. Инсайдеры также опубликовали демонстрацию процесса первоначальной настройки ОС и анимацию загрузки, сообщает 24 канал.

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Сам интерфейс будет выполнен в минималистичной стилистике, напоминая решение для мобильных устройств. Ожидается, что релизный сборник будет отправлен ​​производителям ноутбуков уже в ближайшие несколько недель.

Старт и первая настройка Windows 10X, видео:

Setting up Windows 10X build 20279 pic.twitter.com/ysYrvAi8lJ — Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021

Дизайн Windows 10X, видео:

Что известно о Windows 10X

Сначала Windows 10X позиционировалась как операционная система для мобильных устройств с двумя дисплеями, но позже Microsoft добавила в поддержку сегмент недорогих ноутбуков. Таким образом, по мнению аналитиков, компания планирует навязать конкуренцию устройствам под управлением Google Chrome OS на рынке портативных ПК.