Дизайн нового гибкого смартфона Samsung слили в Сеть: видео

На последний месяц лета запланирована очередная презентация новых Samsung. 11 августа нам покажут новые гаджеты бренда. Однако, благодаря инсайдеру Эвану Блассу дизайн новых складных смартфонов Galaxy, нового телефона Galaxy FE и другой техники стал известным еще до презентации.

Раньше Бласс уже сливал в сеть официальные рендеры Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, но теперь пользователи получили возможность взглянуть на оба устройства под разными углами и в различных цветах.

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Дизайн смартфона Samsung Galaxy Fold 3

На анимации Бласса можно детально разглядеть будущий гибкий смартфон Samsung. Смартфон будет доступен в трех цветовых вариациях:

белый;

черный;

и зеленый.

Внешний вид Z Flip 3

Также можно более подробно увидеть еще один гибкий смартфон Samsung в форм-факторе лягушки Z Flip 3.

Этот смартфон можно будет приобрести уже в четырех вариантах цвета:

фиолетовый;

черный;

золотой;

и зеленый.

Другие гаджеты Samsung

Слив демонстрирует внешний вид не только смартфонов Samsung. На видео также можно увидеть такие устройства, как:

телефон Samsung Galaxy S21 FE;

часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic;

и наушники Galaxy Buds.

Поскольку компания не анонсировала официально ни один из этих продуктов, есть вероятность, что ни одно из этих устройств на презентации 11 августа представлено не будет. Однако, прошлогодний перечень слитых Блассом устройств впоследствии подтвердился на презентации, поэтому стоит ожидать что на следующем Unpacked Samsung представит именно эти новинки.