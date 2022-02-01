В 2021 году самым популярным товаром на платформе в очередной раз стал диван. Его искали более полумиллиона пользователей. Велосипед также не потерял лидерской позиции в течение года и был вторым наиболее частым запросом среди покупателей.

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Тройку самых желанных товаров замыкает верхняя одежда, а именно – куртки. А вот "яблочный" смартфон, несмотря на ежегодную популярность, в 2021 году отдал пальму первенства бытовым и домашним товарам.

10 самых популярных товаров по поискам на OLX в 2021 году

Диван – 516 тысяч запросов; Велосипед – 483 тысячи; Куртка – 336 тысяч; Холодильник – 324 тысячи; Кухня – 309 тысяч; Кровать – 296 тысяч; Кроссовки – 288 тысяч; Ноутбук – 287 тысяч; Стол – 271 тысяча; iPhone – 262 тысячи.

Категории товаров, которые больше всего интересовали украинцев в 2021 году

Дом и сад – около 46 миллионов запросов; Электроника – 43 миллиона; Мода и стиль – 30 миллионов; Товары для детей – 22 миллиона; Хобби, отдых и спорт – 17 миллионов.

Кроме диванов, среди товаров для дома и сада чаще всего искали кухни, шкафы, столы, комоды и кресла. Из электроники самыми нужными оказались холодильники, ноутбуки, телефоны, телевизоры и стиральные машины. В категории мода и стиль независимо от сезона искали кроссовки, куртки и спортивные костюмы. Чуть реже интересовались платьями, ботинками и пуховиками. В сегменте детских товаров лидерами были коляски, куртки и комбинезоны. А вот самыми популярными товарами для хобби и отдыха стали гитары, гантели и палатки.

Самые дорогие и дешевые товары 2021 года

Средний чек покупок с OLX Доставка в течение года составил 738 гривен. Больше всего по данным "OLX Доставка" тратили на электронику, меньше всего – на детскую продукцию. Так, дороже всего продавали видеокарты и игровые ноутбуки. На каждом из этих товаров продавцы заработали около 30 тысяч гривен. В то же время самыми дешевыми товарами стали книги и журналы, детские штаны и картины по номерам.

Средний чек покупок за 2021 год (по категориям товаров)

Электроника – 1 612 гривен; Хобби, отдых и спорт – 662 гривны; Мода и стиль – 632 гривны; Дом и сад – 628 гривен; Товары для детей – 414 гривен.

5 самых дорогих товаров, проданных с "OLX Доставка" в 2021 году

Видеокарта – 29 802 гривны; Игровой ноутбук – 29 512 гривен; Объектив – 29 507 гривен; Видеокамера – 28 990 гривен; TV-приставка – 28 525 гривен.

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В 2021 году с услугой "OLX Доставка" украинцы делали покупки уже вдвое чаще. Количество заказов в течение пандемического года достигло рекордных 5,4 миллиона сделок за все время существования услуги (в 2020 году это число достигло 2,7 миллиона). Больше всего покупательская активность украинцев выросла в конце года. В декабре продажи были самыми высокими во всех категориях товаров на платформе, а это примерно миллион успешных доставок. Наименее охотно покупатели оформляли онлайн-заказ в январе, феврале и июне 2021.

Лидерами онлайн-шопинга через "OLX Доставка" традиционно стали большие города, к примеру Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Однако не только областные центры вошли в этот список. В 2021 году одними из самых активных покупателей оказались также и жители меньших населенных пунктов – Кременчуга, Вишневого и Ирпеня.