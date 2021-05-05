Чем необычен "световой" меч от Disney
У меча, показанного компанией, лезвие выдвигается из ручки, причем светиться он начинает сразу. В результате реплика очень напоминает настоящие мечи, которыми пользуются джедаи из "Звездных войн".
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О том, как устроен меч, ничего не сообщалось. Исходя из патентов Disney фанаты считают, что "световое" лезвие напоминает рулет, который раздвигается: скорее всего, это гибкая пластиковая лента, на которую нанесены светодиоды.
"Световой меч" от Disney: смотрите видео
Для чего Disney "световые" мечи
Новые световые мечи будут использоваться в Star Wars: Galactic Starcruiser – тематическом отеле в стиле "Звездных войн". Его открытие отложено из-за пандемии, сейчас запланировано на 2022 год.
О том, поступят ли такие реплики в продажу, ничего не сообщалось.